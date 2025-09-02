Više o AURA

AURA Informacije o cijeni

AURA Bijela knjiga

AURA Službena web stranica

AURA Tokenomija

AURA Prognoza cijena

AURA Povijest

Vodič za kupnju AURA

Konverter AURA u fiducijarnu valutu

AURA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Aura Network Logotip

Aura Network Cijena(AURA)

1 AURA u USD cijena uživo:

$0.006982
$0.006982$0.006982
-0.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aura Network (AURA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:22 (UTC+8)

Aura Network (AURA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006885
$ 0.006885$ 0.006885
24-satna najniža cijena
$ 0.007395
$ 0.007395$ 0.007395
24-satna najviša cijena

$ 0.006885
$ 0.006885$ 0.006885

$ 0.007395
$ 0.007395$ 0.007395

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

0.00%

-0.25%

-9.68%

-9.68%

Aura Network (AURA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006982. Tijekom protekla 24 sata, AURAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006885 i najviše cijene $ 0.007395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AURA je $ 0.21775856036612545, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003605899566061821.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AURA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -9.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aura Network (AURA)

No.4304

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 995.09
$ 995.09$ 995.09

$ 6.98M
$ 6.98M$ 6.98M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

514,364,704.196898
514,364,704.196898 514,364,704.196898

0.00%

AURA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aura Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 995.09. Količina u optjecaju AURA je 0.00, s ukupnom količinom od 514364704.196898. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.98M.

Aura Network (AURA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aura Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000175-0.25%
30 dana$ -0.001719-19.76%
60 dana$ -0.00191-21.48%
90 dana$ +0.002419+53.01%
Aura Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AURA od $ -0.0000175 (-0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aura Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001719 (-19.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aura Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AURA od $ -0.00191 (-21.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aura Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002419 (+53.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aura Network (AURA)?

Pogledajte Aura Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aura Network (AURA)

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aura Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AURA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aura Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aura Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aura Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aura Network (AURA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aura Network (AURA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aura Network.

Provjerite Aura Network predviđanje cijene sada!

Aura Network (AURA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aura Network (AURA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AURA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aura Network (AURA)

Tražiš kako kupiti Aura Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aura Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AURA u lokalnim valutama

1 Aura Network(AURA) u VND
183.73133
1 Aura Network(AURA) u AUD
A$0.01061264
1 Aura Network(AURA) u GBP
0.00509686
1 Aura Network(AURA) u EUR
0.0059347
1 Aura Network(AURA) u USD
$0.006982
1 Aura Network(AURA) u MYR
RM0.02946404
1 Aura Network(AURA) u TRY
0.28716966
1 Aura Network(AURA) u JPY
¥1.026354
1 Aura Network(AURA) u ARS
ARS$9.61707662
1 Aura Network(AURA) u RUB
0.56246992
1 Aura Network(AURA) u INR
0.61434618
1 Aura Network(AURA) u IDR
Rp114.45899808
1 Aura Network(AURA) u KRW
9.7241805
1 Aura Network(AURA) u PHP
0.39853256
1 Aura Network(AURA) u EGP
￡E.0.33883646
1 Aura Network(AURA) u BRL
R$0.03791226
1 Aura Network(AURA) u CAD
C$0.00956534
1 Aura Network(AURA) u BDT
0.84852246
1 Aura Network(AURA) u NGN
10.69216498
1 Aura Network(AURA) u COP
$28.04013092
1 Aura Network(AURA) u ZAR
R.0.12295302
1 Aura Network(AURA) u UAH
0.28884534
1 Aura Network(AURA) u VES
Bs1.019372
1 Aura Network(AURA) u CLP
$6.751594
1 Aura Network(AURA) u PKR
Rs1.97841952
1 Aura Network(AURA) u KZT
3.75778222
1 Aura Network(AURA) u THB
฿0.22558842
1 Aura Network(AURA) u TWD
NT$0.21378884
1 Aura Network(AURA) u AED
د.إ0.02562394
1 Aura Network(AURA) u CHF
Fr0.0055856
1 Aura Network(AURA) u HKD
HK$0.05438978
1 Aura Network(AURA) u AMD
֏2.66586724
1 Aura Network(AURA) u MAD
.د.م0.06269836
1 Aura Network(AURA) u MXN
$0.13014448
1 Aura Network(AURA) u SAR
ريال0.0261825
1 Aura Network(AURA) u PLN
0.02534466
1 Aura Network(AURA) u RON
лв0.03023206
1 Aura Network(AURA) u SEK
kr0.06556098
1 Aura Network(AURA) u BGN
лв0.01159012
1 Aura Network(AURA) u HUF
Ft2.35635518
1 Aura Network(AURA) u CZK
0.1455747
1 Aura Network(AURA) u KWD
د.ك0.00212951
1 Aura Network(AURA) u ILS
0.0233897
1 Aura Network(AURA) u AOA
Kz6.36458174
1 Aura Network(AURA) u BHD
.د.ب0.002625232
1 Aura Network(AURA) u BMD
$0.006982
1 Aura Network(AURA) u DKK
kr0.04447534
1 Aura Network(AURA) u HNL
L0.18264912
1 Aura Network(AURA) u MUR
0.3197756
1 Aura Network(AURA) u NAD
$0.12260392
1 Aura Network(AURA) u NOK
kr0.06975018
1 Aura Network(AURA) u NZD
$0.01179958
1 Aura Network(AURA) u PAB
B/.0.006982
1 Aura Network(AURA) u PGK
K0.02953386
1 Aura Network(AURA) u QAR
ر.ق0.02541448
1 Aura Network(AURA) u RSD
дин.0.69840946

Aura Network Resurs

Za dublje razumijevanje Aura Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aura Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aura Network

Koliko Aura Network (AURA) vrijedi danas?
Cijena AURA uživo u USD je 0.006982 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AURA u USD?
Trenutačna cijena AURA u USD je $ 0.006982. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aura Network?
Tržišna kapitalizacija za AURA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AURA?
Količina u optjecaju za AURA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AURA?
AURA je postigao ATH cijenu od 0.21775856036612545 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AURA?
AURA je vidio ATL cijenu od 0.003605899566061821 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AURA?
24-satni obujam trgovanja za AURA je $ 995.09 USD.
Hoće li AURA još narasti ove godine?
AURA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AURA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:22 (UTC+8)

Aura Network (AURA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AURA u USD kalkulator

Iznos

AURA
AURA
USD
USD

1 AURA = 0.006982 USD

Trgujte AURA

AURAUSDT
$0.006982
$0.006982$0.006982
-0.25%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine