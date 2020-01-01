Aurix (AUR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aurix (AUR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aurix (AUR) Informacije AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Službena web stranica: https://www.aurix.exchange Bijela knjiga: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 Kupi AUR odmah!

Aurix (AUR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aurix (AUR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Povijesni maksimum: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Povijesni minimum: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Trenutna cijena: $ 0.4338 $ 0.4338 $ 0.4338 Saznajte više o cijeni Aurix (AUR)

Aurix (AUR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aurix (AUR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUR tokena, istražite AUR cijenu tokena uživo!

Aurix (AUR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AUR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AUR povijest cijena odmah!

