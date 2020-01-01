Aurix (AUR) Tokenomika

Aurix (AUR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Aurix (AUR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Aurix (AUR) Informacije

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Službena web stranica:
https://www.aurix.exchange
Bijela knjiga:
https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790

Aurix (AUR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aurix (AUR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 17.00M
$ 17.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.68M
$ 8.68M
Povijesni maksimum:
$ 2.6
$ 2.6
Povijesni minimum:
$ 0.00598702
$ 0.00598702
Trenutna cijena:
$ 0.4338
$ 0.4338

Aurix (AUR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Aurix (AUR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AUR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AUR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AUR tokena, istražite AUR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AUR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Aurix (AUR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AUR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Aurix (AUR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AUR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AUR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AUR? Naša AUR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.