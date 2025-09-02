Više o AUR

Aurix Logotip

Aurix Cijena(AUR)

1 AUR u USD cijena uživo:

$0.4279
$0.4279$0.4279
-0.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aurix (AUR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:15 (UTC+8)

Aurix (AUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4237
$ 0.4237$ 0.4237
24-satna najniža cijena
$ 0.4314
$ 0.4314$ 0.4314
24-satna najviša cijena

$ 0.4237
$ 0.4237$ 0.4237

$ 0.4314
$ 0.4314$ 0.4314

$ 2.396338467130361
$ 2.396338467130361$ 2.396338467130361

$ 0.00598702
$ 0.00598702$ 0.00598702

-0.35%

-0.04%

-2.42%

-2.42%

Aurix (AUR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4279. Tijekom protekla 24 sata, AURtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4237 i najviše cijene $ 0.4314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUR je $ 2.396338467130361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00598702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUR se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aurix (AUR)

No.4235

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.42K
$ 56.42K$ 56.42K

$ 8.56M
$ 8.56M$ 8.56M

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

17,000,000
17,000,000 17,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aurix je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.42K. Količina u optjecaju AUR je 0.00, s ukupnom količinom od 17000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.56M.

Aurix (AUR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aurix za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000171-0.04%
30 dana$ -0.0121-2.75%
60 dana$ -0.0564-11.65%
90 dana$ -0.1949-31.30%
Aurix promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AUR od $ -0.000171 (-0.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aurix 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0121 (-2.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aurix 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AUR od $ -0.0564 (-11.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aurix 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1949 (-31.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aurix (AUR)?

Pogledajte Aurix stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aurix ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AUR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aurix na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aurix učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aurix Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aurix (AUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aurix (AUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aurix.

Provjerite Aurix predviđanje cijene sada!

Aurix (AUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aurix (AUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aurix (AUR)

Tražiš kako kupiti Aurix? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aurix na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AUR u lokalnim valutama

Aurix Resurs

Za dublje razumijevanje Aurix, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aurix web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aurix

Koliko Aurix (AUR) vrijedi danas?
Cijena AUR uživo u USD je 0.4279 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUR u USD?
Trenutačna cijena AUR u USD je $ 0.4279. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aurix?
Tržišna kapitalizacija za AUR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUR?
Količina u optjecaju za AUR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUR?
AUR je postigao ATH cijenu od 2.396338467130361 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUR?
AUR je vidio ATL cijenu od 0.00598702 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUR?
24-satni obujam trgovanja za AUR je $ 56.42K USD.
Hoće li AUR još narasti ove godine?
AUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:15 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

