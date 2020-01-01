Athene Network (ATN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Athene Network (ATN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Athene Network (ATN) Informacije Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Službena web stranica: https://athene.network/ Bijela knjiga: https://athene.network/pitch-deck Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa

Athene Network (ATN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Athene Network (ATN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 49.95K $ 49.95K $ 49.95K Povijesni maksimum: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Povijesni minimum: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Trenutna cijena: $ 0.00001998 $ 0.00001998 $ 0.00001998 Saznajte više o cijeni Athene Network (ATN)

Athene Network (ATN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Athene Network (ATN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATN tokena, istražite ATN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ATN Jeste li zainteresirani za dodavanje Athene Network (ATN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ATN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Athene Network (ATN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ATN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ATN povijest cijena odmah!

ATN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ATN? Naša ATN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ATN predviđanje cijene tokena odmah!

