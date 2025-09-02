Više o ATN

Athene Network Logotip

Athene Network Cijena(ATN)

1 ATN u USD cijena uživo:

+0.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Athene Network (ATN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:02:31 (UTC+8)

Athene Network (ATN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.87%

+0.46%

-2.65%

-2.65%

Athene Network (ATN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00001947. Tijekom protekla 24 sata, ATNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001897 i najviše cijene $ 0.00002008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATN je $ 67,618.3066592308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000029153464250268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATN se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -2.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Athene Network (ATN)

No.4570

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Athene Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.37K. Količina u optjecaju ATN je --, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.68K.

Athene Network (ATN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Athene Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000000892+0.46%
30 dana$ -0.00021453-91.68%
60 dana$ -0.00002053-51.33%
90 dana$ -0.00154853-98.76%
Athene Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ATN od $ +0.0000000892 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Athene Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00021453 (-91.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Athene Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ATN od $ -0.00002053 (-51.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Athene Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00154853 (-98.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Athene Network (ATN)?

Pogledajte Athene Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Athene Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ATN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Athene Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Athene Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Athene Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Athene Network (ATN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Athene Network (ATN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Athene Network.

Provjerite Athene Network predviđanje cijene sada!

Athene Network (ATN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Athene Network (ATN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Athene Network (ATN)

Tražiš kako kupiti Athene Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Athene Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ATN u lokalnim valutama

1 Athene Network(ATN) u VND
0.51235305
1 Athene Network(ATN) u AUD
A$0.0000295944
1 Athene Network(ATN) u GBP
0.0000142131
1 Athene Network(ATN) u EUR
0.0000165495
1 Athene Network(ATN) u USD
$0.00001947
1 Athene Network(ATN) u MYR
RM0.0000821634
1 Athene Network(ATN) u TRY
0.0008008011
1 Athene Network(ATN) u JPY
¥0.00286209
1 Athene Network(ATN) u ARS
ARS$0.0268181727
1 Athene Network(ATN) u RUB
0.0015685032
1 Athene Network(ATN) u INR
0.0017131653
1 Athene Network(ATN) u IDR
Rp0.3191802768
1 Athene Network(ATN) u KRW
0.0271168425
1 Athene Network(ATN) u PHP
0.0011113476
1 Athene Network(ATN) u EGP
￡E.0.0009448791
1 Athene Network(ATN) u BRL
R$0.0001057221
1 Athene Network(ATN) u CAD
C$0.0000266739
1 Athene Network(ATN) u BDT
0.0023661891
1 Athene Network(ATN) u NGN
0.0298161633
1 Athene Network(ATN) u COP
$0.0781926882
1 Athene Network(ATN) u ZAR
R.0.0003428667
1 Athene Network(ATN) u UAH
0.0008054739
1 Athene Network(ATN) u VES
Bs0.00284262
1 Athene Network(ATN) u CLP
$0.01882749
1 Athene Network(ATN) u PKR
Rs0.0055170192
1 Athene Network(ATN) u KZT
0.0104789487
1 Athene Network(ATN) u THB
฿0.0006290757
1 Athene Network(ATN) u TWD
NT$0.0005961714
1 Athene Network(ATN) u AED
د.إ0.0000714549
1 Athene Network(ATN) u CHF
Fr0.000015576
1 Athene Network(ATN) u HKD
HK$0.0001516713
1 Athene Network(ATN) u AMD
֏0.0074340354
1 Athene Network(ATN) u MAD
.د.م0.0001748406
1 Athene Network(ATN) u MXN
$0.0003629208
1 Athene Network(ATN) u SAR
ريال0.0000730125
1 Athene Network(ATN) u PLN
0.0000706761
1 Athene Network(ATN) u RON
лв0.0000843051
1 Athene Network(ATN) u SEK
kr0.0001828233
1 Athene Network(ATN) u BGN
лв0.0000323202
1 Athene Network(ATN) u HUF
Ft0.0065709303
1 Athene Network(ATN) u CZK
0.0004059495
1 Athene Network(ATN) u KWD
د.ك0.00000593835
1 Athene Network(ATN) u ILS
0.0000652245
1 Athene Network(ATN) u AOA
Kz0.0177482679
1 Athene Network(ATN) u BHD
.د.ب0.00000732072
1 Athene Network(ATN) u BMD
$0.00001947
1 Athene Network(ATN) u DKK
kr0.0001240239
1 Athene Network(ATN) u HNL
L0.0005093352
1 Athene Network(ATN) u MUR
0.000891726
1 Athene Network(ATN) u NAD
$0.0003418932
1 Athene Network(ATN) u NOK
kr0.0001945053
1 Athene Network(ATN) u NZD
$0.0000329043
1 Athene Network(ATN) u PAB
B/.0.00001947
1 Athene Network(ATN) u PGK
K0.0000823581
1 Athene Network(ATN) u QAR
ر.ق0.0000708708
1 Athene Network(ATN) u RSD
дин.0.0019475841

Athene Network Resurs

Za dublje razumijevanje Athene Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Athene Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Athene Network

Koliko Athene Network (ATN) vrijedi danas?
Cijena ATN uživo u USD je 0.00001947 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ATN u USD?
Trenutačna cijena ATN u USD je $ 0.00001947. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Athene Network?
Tržišna kapitalizacija za ATN je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ATN?
Količina u optjecaju za ATN je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATN?
ATN je postigao ATH cijenu od 67,618.3066592308 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATN?
ATN je vidio ATL cijenu od 0.000029153464250268 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ATN?
24-satni obujam trgovanja za ATN je $ 4.37K USD.
Hoće li ATN još narasti ove godine?
ATN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:02:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

