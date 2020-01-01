AstraAI (ASTRAAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AstraAI (ASTRAAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AstraAI (ASTRAAI) Informacije AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Službena web stranica: https://chatastra.ai Bijela knjiga: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Kupi ASTRAAI odmah!

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AstraAI (ASTRAAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.46M $ 15.46M $ 15.46M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Trenutna cijena: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Saznajte više o cijeni AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AstraAI (ASTRAAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASTRAAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASTRAAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASTRAAI tokena, istražite ASTRAAI cijenu tokena uživo!

