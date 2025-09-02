Više o ASTRAAI

AstraAI Logotip

AstraAI Cijena(ASTRAAI)

1 ASTRAAI u USD cijena uživo:

$1.726
$1.726$1.726
-2.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AstraAI (ASTRAAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:35:33 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.597
$ 1.597$ 1.597
24-satna najniža cijena
$ 1.822
$ 1.822$ 1.822
24-satna najviša cijena

$ 1.597
$ 1.597$ 1.597

$ 1.822
$ 1.822$ 1.822

$ 5.236339133268041
$ 5.236339133268041$ 5.236339133268041

$ 0.01784007500161164
$ 0.01784007500161164$ 0.01784007500161164

+0.17%

-2.65%

-5.01%

-5.01%

AstraAI (ASTRAAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.726. Tijekom protekla 24 sata, ASTRAAItrgovalo je između najniže cijene $ 1.597 i najviše cijene $ 1.822, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRAAI je $ 5.236339133268041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01784007500161164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRAAI se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AstraAI (ASTRAAI)

No.958

$ 16.57M
$ 16.57M$ 16.57M

$ 105.43K
$ 105.43K$ 105.43K

$ 17.26M
$ 17.26M$ 17.26M

9.60M
9.60M 9.60M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

95.99%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija AstraAI je $ 16.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.43K. Količina u optjecaju ASTRAAI je 9.60M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.26M.

AstraAI (ASTRAAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AstraAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.04698-2.65%
30 dana$ +0.418+31.95%
60 dana$ +0.318+22.58%
90 dana$ +0.171+10.99%
AstraAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ASTRAAI od $ -0.04698 (-2.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AstraAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.418 (+31.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AstraAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ASTRAAI od $ +0.318 (+22.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AstraAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.171 (+10.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AstraAI (ASTRAAI)?

Pogledajte AstraAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AstraAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ASTRAAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AstraAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AstraAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AstraAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AstraAI (ASTRAAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AstraAI (ASTRAAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AstraAI.

Provjerite AstraAI predviđanje cijene sada!

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AstraAI (ASTRAAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASTRAAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AstraAI (ASTRAAI)

Tražiš kako kupiti AstraAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AstraAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ASTRAAI u lokalnim valutama

1 AstraAI(ASTRAAI) u VND
45,419.69
1 AstraAI(ASTRAAI) u AUD
A$2.62352
1 AstraAI(ASTRAAI) u GBP
1.25998
1 AstraAI(ASTRAAI) u EUR
1.4671
1 AstraAI(ASTRAAI) u USD
$1.726
1 AstraAI(ASTRAAI) u MYR
RM7.28372
1 AstraAI(ASTRAAI) u TRY
71.0249
1 AstraAI(ASTRAAI) u JPY
¥253.722
1 AstraAI(ASTRAAI) u ARS
ARS$2,377.40966
1 AstraAI(ASTRAAI) u RUB
139.06382
1 AstraAI(ASTRAAI) u INR
152.0606
1 AstraAI(ASTRAAI) u IDR
Rp28,295.07744
1 AstraAI(ASTRAAI) u KRW
2,403.8865
1 AstraAI(ASTRAAI) u PHP
98.67542
1 AstraAI(ASTRAAI) u EGP
￡E.83.76278
1 AstraAI(ASTRAAI) u BRL
R$9.38944
1 AstraAI(ASTRAAI) u CAD
C$2.36462
1 AstraAI(ASTRAAI) u BDT
210.1405
1 AstraAI(ASTRAAI) u NGN
2,643.17914
1 AstraAI(ASTRAAI) u COP
$6,931.71956
1 AstraAI(ASTRAAI) u ZAR
R.30.36034
1 AstraAI(ASTRAAI) u UAH
71.5427
1 AstraAI(ASTRAAI) u VES
Bs251.996
1 AstraAI(ASTRAAI) u CLP
$1,670.768
1 AstraAI(ASTRAAI) u PKR
Rs489.90784
1 AstraAI(ASTRAAI) u KZT
930.95262
1 AstraAI(ASTRAAI) u THB
฿55.71528
1 AstraAI(ASTRAAI) u TWD
NT$52.88464
1 AstraAI(ASTRAAI) u AED
د.إ6.33442
1 AstraAI(ASTRAAI) u CHF
Fr1.3808
1 AstraAI(ASTRAAI) u HKD
HK$13.4628
1 AstraAI(ASTRAAI) u AMD
֏660.2813
1 AstraAI(ASTRAAI) u MAD
.د.م15.534
1 AstraAI(ASTRAAI) u MXN
$32.1899
1 AstraAI(ASTRAAI) u SAR
ريال6.4725
1 AstraAI(ASTRAAI) u PLN
6.28264
1 AstraAI(ASTRAAI) u RON
лв7.47358
1 AstraAI(ASTRAAI) u SEK
kr16.20714
1 AstraAI(ASTRAAI) u BGN
лв2.88242
1 AstraAI(ASTRAAI) u HUF
Ft582.90472
1 AstraAI(ASTRAAI) u CZK
36.00436
1 AstraAI(ASTRAAI) u KWD
د.ك0.52643
1 AstraAI(ASTRAAI) u ILS
5.7821
1 AstraAI(ASTRAAI) u AOA
Kz1,573.36982
1 AstraAI(ASTRAAI) u BHD
.د.ب0.650702
1 AstraAI(ASTRAAI) u BMD
$1.726
1 AstraAI(ASTRAAI) u DKK
kr10.99462
1 AstraAI(ASTRAAI) u HNL
L45.23846
1 AstraAI(ASTRAAI) u MUR
79.0508
1 AstraAI(ASTRAAI) u NAD
$30.3776
1 AstraAI(ASTRAAI) u NOK
kr17.24274
1 AstraAI(ASTRAAI) u NZD
$2.91694
1 AstraAI(ASTRAAI) u PAB
B/.1.726
1 AstraAI(ASTRAAI) u PGK
K7.30098
1 AstraAI(ASTRAAI) u QAR
ر.ق6.2999
1 AstraAI(ASTRAAI) u RSD
дин.172.7726

AstraAI Resurs

Za dublje razumijevanje AstraAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AstraAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AstraAI

Koliko AstraAI (ASTRAAI) vrijedi danas?
Cijena ASTRAAI uživo u USD je 1.726 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASTRAAI u USD?
Trenutačna cijena ASTRAAI u USD je $ 1.726. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AstraAI?
Tržišna kapitalizacija za ASTRAAI je $ 16.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASTRAAI?
Količina u optjecaju za ASTRAAI je 9.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASTRAAI?
ASTRAAI je postigao ATH cijenu od 5.236339133268041 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASTRAAI?
ASTRAAI je vidio ATL cijenu od 0.01784007500161164 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASTRAAI?
24-satni obujam trgovanja za ASTRAAI je $ 105.43K USD.
Hoće li ASTRAAI još narasti ove godine?
ASTRAAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASTRAAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:35:33 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

