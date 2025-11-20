Aster Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Aster Inu (ASTERINU) danas je $ 0.000201, s promjenom od 1.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASTERINU u USD je $ 0.000201 po ASTERINU.

Aster Inu trenutačno je na #2807 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 198.99K, s količinom u optjecaju od 990.00M ASTERINU. Tijekom posljednja 24 sata, ASTERINU trgovao je između $ 0.000188 (niska) i $ 0.000219 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.008002267526781424, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000190827686511984.

U kratkoročnim performansama, ASTERINU se kretao +2.03% u posljednjem satu i -8.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.34K.

Informacije o tržištu Aster Inu (ASTERINU)

Poredak No.2807 Tržišna kapitalizacija $ 198.99K$ 198.99K $ 198.99K Obujam (24 sata) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 201.00K$ 201.00K $ 201.00K Količina u optjecaju 990.00M 990.00M 990.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 98.99% Javni blockchain BSC

