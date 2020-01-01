ASRR (ASRR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ASRR (ASRR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ASRR (ASRR) Informacije Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Službena web stranica: https://www.assisterr.ai/ Bijela knjiga: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Kupi ASRR odmah!

ASRR (ASRR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ASRR (ASRR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Povijesni maksimum: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 Povijesni minimum: $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 Trenutna cijena: $ 0.08188 $ 0.08188 $ 0.08188 Saznajte više o cijeni ASRR (ASRR)

ASRR (ASRR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ASRR (ASRR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASRR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASRR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASRR tokena, istražite ASRR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ASRR Jeste li zainteresirani za dodavanje ASRR (ASRR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ASRR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ASRR na MEXC-u odmah!

ASRR (ASRR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ASRR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ASRR povijest cijena odmah!

ASRR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASRR? Naša ASRR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASRR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!