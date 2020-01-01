Pirate Chain (ARRR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pirate Chain (ARRR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pirate Chain (ARRR) Informacije Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Službena web stranica: https://piratechain.com/ Bijela knjiga: https://piratechain.com/whitepaper/ Istraživač blokova: https://explorer.piratechain.com/ Kupi ARRR odmah!

Pirate Chain (ARRR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pirate Chain (ARRR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.10M $ 38.10M $ 38.10M Ukupna količina: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M Količina u optjecaju: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.10M $ 38.10M $ 38.10M Povijesni maksimum: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 Povijesni minimum: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 Trenutna cijena: $ 0.1942 $ 0.1942 $ 0.1942 Saznajte više o cijeni Pirate Chain (ARRR)

Pirate Chain (ARRR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pirate Chain (ARRR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARRR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARRR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARRR tokena, istražite ARRR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ARRR Jeste li zainteresirani za dodavanje Pirate Chain (ARRR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ARRR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ARRR na MEXC-u odmah!

Pirate Chain (ARRR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ARRR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ARRR povijest cijena odmah!

ARRR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARRR? Naša ARRR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARRR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!