ARPA (ARPA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ARPA (ARPA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ARPA (ARPA) Informacije

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Službena web stranica:
https://arpanetwork.io
Bijela knjiga:
https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a

ARPA (ARPA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ARPA (ARPA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 33.02M
Ukupna količina:
$ 2.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.52B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 43.46M
Povijesni maksimum:
$ 0.5
Povijesni minimum:
$ 0.00348694370424
Trenutna cijena:
$ 0.02173
ARPA (ARPA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ARPA (ARPA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ARPA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ARPA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ARPA tokena, istražite ARPA cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.