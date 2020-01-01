Arix (ARIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arix (ARIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arix (ARIX) Informacije ARIX token is a revenue-generating coin that allows parties to transact business and receive revenues on the ARIX platform. The revenues will automatically be transmitted into ARIX token holders" accounts once the trade is concluded. Službena web stranica: https://arix.exchange/ Bijela knjiga: https://site.arix.exchange/WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQCLU6KIPjZJbhyYlRfENc3nQck2DWulsUq2gJPyWEK9wfDd Kupi ARIX odmah!

Arix (ARIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arix (ARIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 72.50M $ 72.50M $ 72.50M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.48K $ 80.48K $ 80.48K Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00111 $ 0.00111 $ 0.00111 Saznajte više o cijeni Arix (ARIX)

Arix (ARIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arix (ARIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARIX tokena, istražite ARIX cijenu tokena uživo!

Arix (ARIX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ARIX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ARIX povijest cijena odmah!

ARIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARIX? Naša ARIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARIX predviđanje cijene tokena odmah!

