The Arena Logotip

The Arena Cijena(ARENA)

1 ARENA u USD cijena uživo:

$0.006302
$0.006302
-2.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Arena (ARENA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:01:03 (UTC+8)

The Arena (ARENA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006121
$ 0.006121
24-satna najniža cijena
$ 0.00654
$ 0.00654
24-satna najviša cijena

$ 0.006121
$ 0.006121

$ 0.00654
$ 0.00654

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224

-1.84%

-2.86%

-7.60%

-7.60%

The Arena (ARENA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006302. Tijekom protekla 24 sata, ARENAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006121 i najviše cijene $ 0.00654, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARENA je $ 0.03619950237225904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002959596525266224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARENA se promijenio za -1.84% u posljednjih sat vremena, -2.86% u posljednjih 24 sata i -7.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Arena (ARENA)

No.894

$ 19.25M
$ 19.25M

$ 68.19K
$ 68.19K

$ 63.02M
$ 63.02M

3.05B
3.05B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

30.53%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Arena je $ 19.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.19K. Količina u optjecaju ARENA je 3.05B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.02M.

The Arena (ARENA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Arena za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00018554-2.86%
30 dana$ -0.000408-6.09%
60 dana$ -0.004068-39.23%
90 dana$ -0.001698-21.23%
The Arena promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARENA od $ -0.00018554 (-2.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Arena 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000408 (-6.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Arena 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARENA od $ -0.004068 (-39.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Arena 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001698 (-21.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Arena (ARENA)?

Pogledajte The Arena stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Arena ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARENA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Arena na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Arena učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Arena Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Arena (ARENA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Arena (ARENA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Arena.

Provjerite The Arena predviđanje cijene sada!

The Arena (ARENA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Arena (ARENA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARENA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Arena (ARENA)

Tražiš kako kupiti The Arena? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Arena na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARENA u lokalnim valutama

1 The Arena(ARENA) u VND
165.83713
1 The Arena(ARENA) u AUD
A$0.00957904
1 The Arena(ARENA) u GBP
0.00460046
1 The Arena(ARENA) u EUR
0.0053567
1 The Arena(ARENA) u USD
$0.006302
1 The Arena(ARENA) u MYR
RM0.02659444
1 The Arena(ARENA) u TRY
0.25920126
1 The Arena(ARENA) u JPY
¥0.926394
1 The Arena(ARENA) u ARS
ARS$8.68043782
1 The Arena(ARENA) u RUB
0.50768912
1 The Arena(ARENA) u INR
0.55451298
1 The Arena(ARENA) u IDR
Rp103.31145888
1 The Arena(ARENA) u KRW
8.7771105
1 The Arena(ARENA) u PHP
0.35971816
1 The Arena(ARENA) u EGP
￡E.0.30583606
1 The Arena(ARENA) u BRL
R$0.03421986
1 The Arena(ARENA) u CAD
C$0.00863374
1 The Arena(ARENA) u BDT
0.76588206
1 The Arena(ARENA) u NGN
9.65081978
1 The Arena(ARENA) u COP
$25.30921012
1 The Arena(ARENA) u ZAR
R.0.11097822
1 The Arena(ARENA) u UAH
0.26071374
1 The Arena(ARENA) u VES
Bs0.920092
1 The Arena(ARENA) u CLP
$6.094034
1 The Arena(ARENA) u PKR
Rs1.78573472
1 The Arena(ARENA) u KZT
3.39179942
1 The Arena(ARENA) u THB
฿0.20361762
1 The Arena(ARENA) u TWD
NT$0.19296724
1 The Arena(ARENA) u AED
د.إ0.02312834
1 The Arena(ARENA) u CHF
Fr0.0050416
1 The Arena(ARENA) u HKD
HK$0.04909258
1 The Arena(ARENA) u AMD
֏2.40622964
1 The Arena(ARENA) u MAD
.د.م0.05659196
1 The Arena(ARENA) u MXN
$0.11746928
1 The Arena(ARENA) u SAR
ريال0.0236325
1 The Arena(ARENA) u PLN
0.02287626
1 The Arena(ARENA) u RON
лв0.02728766
1 The Arena(ARENA) u SEK
kr0.05917578
1 The Arena(ARENA) u BGN
лв0.01046132
1 The Arena(ARENA) u HUF
Ft2.12686198
1 The Arena(ARENA) u CZK
0.1313967
1 The Arena(ARENA) u KWD
د.ك0.00192211
1 The Arena(ARENA) u ILS
0.0211117
1 The Arena(ARENA) u AOA
Kz5.74471414
1 The Arena(ARENA) u BHD
.د.ب0.002369552
1 The Arena(ARENA) u BMD
$0.006302
1 The Arena(ARENA) u DKK
kr0.04014374
1 The Arena(ARENA) u HNL
L0.16486032
1 The Arena(ARENA) u MUR
0.2886316
1 The Arena(ARENA) u NAD
$0.11066312
1 The Arena(ARENA) u NOK
kr0.06295698
1 The Arena(ARENA) u NZD
$0.01065038
1 The Arena(ARENA) u PAB
B/.0.006302
1 The Arena(ARENA) u PGK
K0.02665746
1 The Arena(ARENA) u QAR
ر.ق0.02293928
1 The Arena(ARENA) u RSD
дин.0.63038906

The Arena Resurs

Za dublje razumijevanje The Arena, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena The Arena web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Arena

Koliko The Arena (ARENA) vrijedi danas?
Cijena ARENA uživo u USD je 0.006302 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARENA u USD?
Trenutačna cijena ARENA u USD je $ 0.006302. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Arena?
Tržišna kapitalizacija za ARENA je $ 19.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARENA?
Količina u optjecaju za ARENA je 3.05B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARENA?
ARENA je postigao ATH cijenu od 0.03619950237225904 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARENA?
ARENA je vidio ATL cijenu od 0.002959596525266224 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARENA?
24-satni obujam trgovanja za ARENA je $ 68.19K USD.
Hoće li ARENA još narasti ove godine?
ARENA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARENA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
The Arena (ARENA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

$0.006302
