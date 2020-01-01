Areon Network (AREA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Areon Network (AREA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Areon Network (AREA) Informacije Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Službena web stranica: https://areum.network Bijela knjiga: https://docs.areum.network/ Istraživač blokova: https://explorer.areum.network Kupi AREA odmah!

Areon Network (AREA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Areon Network (AREA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Povijesni maksimum: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Povijesni minimum: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Trenutna cijena: $ 0.01243 $ 0.01243 $ 0.01243 Saznajte više o cijeni Areon Network (AREA)

Areon Network (AREA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Areon Network (AREA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AREA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AREA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AREA tokena, istražite AREA cijenu tokena uživo!

Areon Network (AREA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AREA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti.

AREA Predviđanje cijene

