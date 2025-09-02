Što je Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Areon Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Areon Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Areon Network (AREA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Areon Network (AREA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Areon Network.

Areon Network (AREA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Areon Network (AREA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AREA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Areon Network (AREA)

AREA u lokalnim valutama

Areon Network Resurs

Za dublje razumijevanje Areon Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Areon Network Koliko Areon Network (AREA) vrijedi danas? Cijena AREA uživo u USD je 0.01306 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AREA u USD? $ 0.01306 . Provjerite Trenutačna cijena AREA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Areon Network? Tržišna kapitalizacija za AREA je $ 1.54M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AREA? Količina u optjecaju za AREA je 118.16M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AREA? AREA je postigao ATH cijenu od 0.3199181743809326 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AREA? AREA je vidio ATL cijenu od 0.003344192063297708 USD . Koliki je obujam trgovanja za AREA? 24-satni obujam trgovanja za AREA je $ 7.58K USD . Hoće li AREA još narasti ove godine? AREA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AREA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Areon Network (AREA) Važna ažuriranja industrije

