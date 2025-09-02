Areon Network (AREA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01306. Tijekom protekla 24 sata, AREAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0093 i najviše cijene $ 0.01378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AREA je $ 0.3199181743809326, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003344192063297708.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AREA se promijenio za +4.14% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -11.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Areon Network (AREA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Areon Network je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.58K. Količina u optjecaju AREA je 118.16M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.
Areon Network (AREA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Areon Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000091
+0.07%
30 dana
$ -0.00143
-9.87%
60 dana
$ -0.00685
-34.41%
90 dana
$ -0.00719
-35.51%
Areon Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AREA od $ +0.0000091 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Areon Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00143 (-9.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Areon Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AREA od $ -0.00685 (-34.41%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Areon Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00719 (-35.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Areon Network (AREA)?
Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area.
Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees.
Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA)
AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.
AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AREA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Areon Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Areon Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Areon Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Areon Network (AREA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Areon Network (AREA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Areon Network.
Razumijevanje tokenomike Areon Network (AREA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AREA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Areon Network (AREA)
Tražiš kako kupiti Areon Network? Proces je jednostavan i bez muke!
