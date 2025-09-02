Više o AREA

Areon Network Cijena(AREA)

1 AREA u USD cijena uživo:

$0.01306
+0.07%1D
Grafikon aktualnih cijena Areon Network (AREA)
Areon Network (AREA) Informacije o cijeni (USD)

+4.14%

+0.07%

-11.64%

-11.64%

Areon Network (AREA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01306. Tijekom protekla 24 sata, AREAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0093 i najviše cijene $ 0.01378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AREA je $ 0.3199181743809326, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003344192063297708.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AREA se promijenio za +4.14% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -11.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Areon Network (AREA)

$ 1.54M
$ 7.58K
$ 3.27M
118.16M
250,000,000
AREA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Areon Network je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.58K. Količina u optjecaju AREA je 118.16M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.

Areon Network (AREA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Areon Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000091+0.07%
30 dana$ -0.00143-9.87%
60 dana$ -0.00685-34.41%
90 dana$ -0.00719-35.51%
Areon Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AREA od $ +0.0000091 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Areon Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00143 (-9.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Areon Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AREA od $ -0.00685 (-34.41%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Areon Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00719 (-35.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Areon Network (AREA)?

Pogledajte Areon Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Areon Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AREA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Areon Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Areon Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Areon Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Areon Network (AREA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Areon Network (AREA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Areon Network.

Provjerite Areon Network predviđanje cijene sada!

Areon Network (AREA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Areon Network (AREA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AREA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Areon Network (AREA)

Tražiš kako kupiti Areon Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Areon Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Areon Network Resurs

Za dublje razumijevanje Areon Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Areon Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Areon Network

Koliko Areon Network (AREA) vrijedi danas?
Cijena AREA uživo u USD je 0.01306 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AREA u USD?
Trenutačna cijena AREA u USD je $ 0.01306. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Areon Network?
Tržišna kapitalizacija za AREA je $ 1.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AREA?
Količina u optjecaju za AREA je 118.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AREA?
AREA je postigao ATH cijenu od 0.3199181743809326 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AREA?
AREA je vidio ATL cijenu od 0.003344192063297708 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AREA?
24-satni obujam trgovanja za AREA je $ 7.58K USD.
Hoće li AREA još narasti ove godine?
AREA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AREA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

