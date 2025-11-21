Arbit (ARBT) Tokenomika

Arbit (ARBT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Arbit (ARBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:53:27 (UTC+8)
USD

Arbit (ARBT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arbit (ARBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.03B
$ 4.03B$ 4.03B
Ukupna količina:
$ 10,000.00T
$ 10,000.00T$ 10,000.00T
Količina u optjecaju:
$ 10,000.00T
$ 10,000.00T$ 10,000.00T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.03B
$ 4.03B$ 4.03B
Povijesni maksimum:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0000004029
$ 0.0000004029$ 0.0000004029

Arbit (ARBT) Informacije

Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.

Službena web stranica:
https://www.arbit.finance/launchApp
Bijela knjiga:
https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Arbit (ARBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Arbit (ARBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ARBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ARBT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ARBT tokena, istražite ARBT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ARBT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Arbit (ARBT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ARBT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Arbit (ARBT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ARBT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ARBT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ARBT? Naša ARBT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti