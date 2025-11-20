Arbit Cijena danas

Trenutačna cijena Arbit (ARBT) danas je $ 0.0000005399, s promjenom od 76.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARBT u USD je $ 0.0000005399 po ARBT.

Arbit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5.40B, s količinom u optjecaju od 10,000.00T ARBT. Tijekom posljednja 24 sata, ARBT trgovao je između $ 0.00000025 (niska) i $ 0.0000049 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ARBT se kretao +31.65% u posljednjem satu i -99.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.22M.

Informacije o tržištu Arbit (ARBT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.40B$ 5.40B $ 5.40B Obujam (24 sata) $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.40B$ 5.40B $ 5.40B Količina u optjecaju 10,000.00T 10,000.00T 10,000.00T Ukupna količina 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

