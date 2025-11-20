AppLovin Cijena danas

Trenutačna cijena AppLovin (APPON) danas je $ 549.78, s promjenom od 1.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APPON u USD je $ 549.78 po APPON.

AppLovin trenutačno je na #2749 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 242.23K, s količinom u optjecaju od 440.60 APPON. Tijekom posljednja 24 sata, APPON trgovao je između $ 520.68 (niska) i $ 551.39 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,943.4984325597052, dok je rekordna najniža cijena bila $ 470.4602767878368.

U kratkoročnim performansama, APPON se kretao -0.14% u posljednjem satu i -6.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 91.08K.

Informacije o tržištu AppLovin (APPON)

Poredak No.2749 Tržišna kapitalizacija $ 242.23K$ 242.23K $ 242.23K Obujam (24 sata) $ 91.08K$ 91.08K $ 91.08K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 242.23K$ 242.23K $ 242.23K Količina u optjecaju 440.60 440.60 440.60 Ukupna količina 440.59591252 440.59591252 440.59591252 Javni blockchain ETH

