APF Coin (APFC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u APF Coin (APFC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

APF Coin (APFC) Informacije

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

Službena web stranica:
https://verdanteurope.com/
Bijela knjiga:
https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e

APF Coin (APFC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za APF Coin (APFC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 20.25M
$ 20.25M$ 20.25M
Povijesni maksimum:
$ 1.1497
$ 1.1497$ 1.1497
Povijesni minimum:
$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504
Trenutna cijena:
$ 0.081
$ 0.081$ 0.081

APF Coin (APFC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike APF Coin (APFC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj APFC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja APFC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku APFC tokena, istražite APFC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti APFC

Jeste li zainteresirani za dodavanje APF Coin (APFC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje APFC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

APF Coin (APFC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena APFC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

APFC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide APFC? Naša APFC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.