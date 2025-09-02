Više o APFC

APF Coin Logotip

APF Coin Cijena(APFC)

1 APFC u USD cijena uživo:

$0.0777
$0.0777$0.0777
+0.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena APF Coin (APFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:34:03 (UTC+8)

APF Coin (APFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0756
$ 0.0756$ 0.0756
24-satna najniža cijena
$ 0.08
$ 0.08$ 0.08
24-satna najviša cijena

$ 0.0756
$ 0.0756$ 0.0756

$ 0.08
$ 0.08$ 0.08

$ 1.1412384971742038
$ 1.1412384971742038$ 1.1412384971742038

$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504

+0.77%

+0.25%

-1.77%

-1.77%

APF Coin (APFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0777. Tijekom protekla 24 sata, APFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0756 i najviše cijene $ 0.08, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APFC je $ 1.1412384971742038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.027175890738301504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APFC se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APF Coin (APFC)

No.3968

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 36.55K
$ 36.55K$ 36.55K

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

0.00
0.00 0.00

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija APF Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 36.55K. Količina u optjecaju APFC je 0.00, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.43M.

APF Coin (APFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena APF Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000194+0.25%
30 dana$ +0.0311+66.73%
60 dana$ -0.031-28.52%
90 dana$ -0.3314-81.01%
APF Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APFC od $ +0.000194 (+0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

APF Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0311 (+66.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

APF Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APFC od $ -0.031 (-28.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

APF Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3314 (-81.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena APF Coin (APFC)?

Pogledajte APF Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje APF Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o APF Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje APF Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

APF Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će APF Coin (APFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših APF Coin (APFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za APF Coin.

Provjerite APF Coin predviđanje cijene sada!

APF Coin (APFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike APF Coin (APFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti APF Coin (APFC)

Tražiš kako kupiti APF Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti APF Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

APFC u lokalnim valutama

APF Coin Resurs

Za dublje razumijevanje APF Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena APF Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o APF Coin

Koliko APF Coin (APFC) vrijedi danas?
Cijena APFC uživo u USD je 0.0777 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APFC u USD?
Trenutačna cijena APFC u USD je $ 0.0777. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija APF Coin?
Tržišna kapitalizacija za APFC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APFC?
Količina u optjecaju za APFC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APFC?
APFC je postigao ATH cijenu od 1.1412384971742038 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APFC?
APFC je vidio ATL cijenu od 0.027175890738301504 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APFC?
24-satni obujam trgovanja za APFC je $ 36.55K USD.
Hoće li APFC još narasti ove godine?
APFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:34:03 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

