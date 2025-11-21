America Party (APETH) Tokenomika

America Party (APETH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u America Party (APETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:10:20 (UTC+8)
America Party (APETH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za America Party (APETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 615.20K
$ 615.20K$ 615.20K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 615.20K
$ 615.20K$ 615.20K
Povijesni maksimum:
$ 0.046
$ 0.046$ 0.046
Povijesni minimum:
$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216
Trenutna cijena:
$ 0.0006152
$ 0.0006152$ 0.0006152

America Party (APETH) Informacije

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

Službena web stranica:
https://linktr.ee/americaparty
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xe60e9BD04ccc0a394f1fDf29874e35a773cb07f4

America Party (APETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike America Party (APETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj APETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja APETH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku APETH tokena, istražite APETH cijenu tokena uživo!

