America Party Cijena danas

Trenutačna cijena America Party (APETH) danas je $ 0.0006298, s promjenom od 9.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APETH u USD je $ 0.0006298 po APETH.

America Party trenutačno je na #2310 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 629.80K, s količinom u optjecaju od 1.00B APETH. Tijekom posljednja 24 sata, APETH trgovao je između $ 0.000605 (niska) i $ 0.0008984 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.041828596012183014, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000003393228455216.

U kratkoročnim performansama, APETH se kretao +0.14% u posljednjem satu i -0.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.13K.

Informacije o tržištu America Party (APETH)

Poredak No.2310 Tržišna kapitalizacija $ 629.80K$ 629.80K $ 629.80K Obujam (24 sata) $ 55.13K$ 55.13K $ 55.13K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 629.80K$ 629.80K $ 629.80K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain ETH

