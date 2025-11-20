Ark of Panda Cijena danas

Trenutačna cijena Ark of Panda (AOP) danas je $ 0.03984, s promjenom od 1.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AOP u USD je $ 0.03984 po AOP.

Ark of Panda trenutačno je na #969 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11.95M, s količinom u optjecaju od 300.00M AOP. Tijekom posljednja 24 sata, AOP trgovao je između $ 0.03896 (niska) i $ 0.04025 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0876270047781016, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03443426501172903.

U kratkoročnim performansama, AOP se kretao +1.21% u posljednjem satu i -0.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.87K.

Informacije o tržištu Ark of Panda (AOP)

Poredak No.969 Tržišna kapitalizacija $ 11.95M$ 11.95M $ 11.95M Obujam (24 sata) $ 55.87K$ 55.87K $ 55.87K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.68M$ 79.68M $ 79.68M Količina u optjecaju 300.00M 300.00M 300.00M Maksimalna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Stopa optjecaja 15.00% Javni blockchain BSC

