America Online Cijena danas

Trenutačna cijena America Online (AOL) danas je $ 0.003847, s promjenom od 2.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AOL u USD je $ 0.003847 po AOL.

America Online trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AOL. Tijekom posljednja 24 sata, AOL trgovao je između $ 0.00343 (niska) i $ 0.004199 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AOL se kretao -1.21% u posljednjem satu i -12.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.53K.

Informacije o tržištu America Online (AOL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

