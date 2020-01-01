AO (AO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AO (AO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AO (AO) Informacije Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Službena web stranica: https://ao.arweave.net/ Bijela knjiga: https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc Istraživač blokova: https://www.ao.link/ Kupi AO odmah!

AO (AO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AO (AO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M Ukupna količina: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Količina u optjecaju: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 186.67M $ 186.67M $ 186.67M Povijesni maksimum: $ 316.37 $ 316.37 $ 316.37 Povijesni minimum: $ 8.188585218344082 $ 8.188585218344082 $ 8.188585218344082 Trenutna cijena: $ 8.889 $ 8.889 $ 8.889 Saznajte više o cijeni AO (AO)

AO (AO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AO (AO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AO tokena, istražite AO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AO Jeste li zainteresirani za dodavanje AO (AO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AO na MEXC-u odmah!

AO (AO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AO povijest cijena odmah!

AO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AO? Naša AO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AO predviđanje cijene tokena odmah!

