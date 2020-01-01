ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ANyONe Protocol (ANYONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) Informacije Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Službena web stranica: https://anyone.io Bijela knjiga: https://docs.anyone.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Kupi ANYONE odmah!

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANyONe Protocol (ANYONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.47M $ 57.47M $ 57.47M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.94M $ 58.94M $ 58.94M Povijesni maksimum: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Povijesni minimum: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Trenutna cijena: $ 0.5894 $ 0.5894 $ 0.5894 Saznajte više o cijeni ANyONe Protocol (ANYONE)

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ANyONe Protocol (ANYONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANYONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANYONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANYONE tokena, istražite ANYONE cijenu tokena uživo!

