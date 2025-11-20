Ant Token Cijena danas

Trenutačna cijena Ant Token (ANTY) danas je $ 0.00000000613, s promjenom od 49.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANTY u USD je $ 0.00000000613 po ANTY.

Ant Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ANTY. Tijekom posljednja 24 sata, ANTY trgovao je između $ 0.00000000522 (niska) i $ 0.00000002199 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ANTY se kretao +2.16% u posljednjem satu i -99.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 242.87K.

Informacije o tržištu Ant Token (ANTY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 242.87K$ 242.87K $ 242.87K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 613.00K$ 613.00K $ 613.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ant Token je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 242.87K. Količina u optjecaju ANTY je --, s ukupnom količinom od 100000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 613.00K.