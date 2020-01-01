Apollo Name Service (ANS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Apollo Name Service (ANS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Apollo Name Service (ANS) Informacije Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Službena web stranica: https://star.co/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Kupi ANS odmah!

Apollo Name Service (ANS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Apollo Name Service (ANS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Povijesni maksimum: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.002893 $ 0.002893 $ 0.002893 Saznajte više o cijeni Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service (ANS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Apollo Name Service (ANS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANS tokena, istražite ANS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ANS Jeste li zainteresirani za dodavanje Apollo Name Service (ANS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ANS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ANS na MEXC-u odmah!

Apollo Name Service (ANS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ANS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ANS povijest cijena odmah!

ANS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANS? Naša ANS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANS predviđanje cijene tokena odmah!

