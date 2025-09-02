Više o ANS

Grafikon aktualnih cijena Apollo Name Service (ANS)
Apollo Name Service (ANS) Informacije o cijeni (USD)

Apollo Name Service (ANS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003079. Tijekom protekla 24 sata, ANStrgovalo je između najniže cijene $ 0.003079 i najviše cijene $ 0.00308, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +13.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apollo Name Service (ANS)

--
----

$ 55.72K
$ 55.72K$ 55.72K

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apollo Name Service je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.72K. Količina u optjecaju ANS je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.

Apollo Name Service (ANS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Apollo Name Service za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000305-9.02%
60 dana$ -0.001646-34.84%
90 dana$ -0.002546-45.27%
Apollo Name Service promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ANS od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Apollo Name Service 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000305 (-9.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Apollo Name Service 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANS od $ -0.001646 (-34.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Apollo Name Service 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002546 (-45.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Apollo Name Service (ANS)?

Pogledajte Apollo Name Service stranicu Povijest cijena sada.

Što je Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Apollo Name Service ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ANS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Apollo Name Service na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Apollo Name Service učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Apollo Name Service Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Apollo Name Service (ANS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Apollo Name Service (ANS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Apollo Name Service.

Provjerite Apollo Name Service predviđanje cijene sada!

Apollo Name Service (ANS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Apollo Name Service (ANS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Apollo Name Service (ANS)

Tražiš kako kupiti Apollo Name Service? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Apollo Name Service na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Apollo Name Service Resurs

Za dublje razumijevanje Apollo Name Service, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Apollo Name Service web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Apollo Name Service

Koliko Apollo Name Service (ANS) vrijedi danas?
Cijena ANS uživo u USD je 0.003079 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANS u USD?
Trenutačna cijena ANS u USD je $ 0.003079. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Apollo Name Service?
Tržišna kapitalizacija za ANS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANS?
Količina u optjecaju za ANS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANS?
ANS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANS?
ANS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANS?
24-satni obujam trgovanja za ANS je $ 55.72K USD.
Hoće li ANS još narasti ove godine?
ANS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:59:40 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

