Što je Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service (ANS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Apollo Name Service (ANS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Apollo Name Service Resurs

Za dublje razumijevanje Apollo Name Service, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Apollo Name Service Koliko Apollo Name Service (ANS) vrijedi danas? Cijena ANS uživo u USD je 0.003079 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ANS u USD? $ 0.003079 . Provjerite Trenutačna cijena ANS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Apollo Name Service? Tržišna kapitalizacija za ANS je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ANS? Količina u optjecaju za ANS je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANS? ANS je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANS? ANS je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za ANS? 24-satni obujam trgovanja za ANS je $ 55.72K USD . Hoće li ANS još narasti ove godine? ANS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

