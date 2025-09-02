Apollo Name Service (ANS) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003079
24-satna najniža cijena
$ 0.00308
24-satna najviša cijena
$ 0.003079
$ 0.00308
--
--
0.00%
+13.24%
Apollo Name Service (ANS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003079. Tijekom protekla 24 sata, ANStrgovalo je između najniže cijene $ 0.003079 i najviše cijene $ 0.00308, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +13.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Apollo Name Service (ANS)
--
$ 55.72K
$ 3.08M
--
1,000,000,000
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Apollo Name Service je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.72K. Količina u optjecaju ANS je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.
Apollo Name Service (ANS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Apollo Name Service za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000305
-9.02%
60 dana
$ -0.001646
-34.84%
90 dana
$ -0.002546
-45.27%
Apollo Name Service promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ANS od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Apollo Name Service 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000305 (-9.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Apollo Name Service 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANS od $ -0.001646 (-34.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Apollo Name Service 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002546 (-45.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Apollo Name Service (ANS)?
Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.
Apollo Name Service dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Apollo Name Service ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ANS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Apollo Name Service na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Apollo Name Service učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Apollo Name Service Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Apollo Name Service (ANS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Apollo Name Service (ANS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Apollo Name Service.
Razumijevanje tokenomike Apollo Name Service (ANS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Apollo Name Service (ANS)
Tražiš kako kupiti Apollo Name Service? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Apollo Name Service na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.