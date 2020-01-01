Hey Anon (ANON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hey Anon (ANON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hey Anon (ANON) Informacije HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Službena web stranica: https://heyanon.ai/ Bijela knjiga: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Kupi ANON odmah!

Hey Anon (ANON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hey Anon (ANON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.77M $ 39.77M $ 39.77M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.20M $ 62.20M $ 62.20M Povijesni maksimum: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 Povijesni minimum: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 Trenutna cijena: $ 2.962 $ 2.962 $ 2.962 Saznajte više o cijeni Hey Anon (ANON)

Hey Anon (ANON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hey Anon (ANON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANON tokena, istražite ANON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ANON Jeste li zainteresirani za dodavanje Hey Anon (ANON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ANON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ANON na MEXC-u odmah!

Hey Anon (ANON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ANON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ANON povijest cijena odmah!

ANON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANON? Naša ANON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANON predviđanje cijene tokena odmah!

