Hey Anon (ANON) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.924. Tijekom protekla 24 sata, ANONtrgovalo je između najniže cijene $ 2.872 i najviše cijene $ 3.22, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANON je $ 24.74602845086711, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.1291481850667386.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANON se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +24.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Hey Anon (ANON)
No.630
$ 39.26M
$ 79.50K
$ 61.40M
13.43M
21,000,000
21,000,000
63.93%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hey Anon je $ 39.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.50K. Količina u optjecaju ANON je 13.43M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.40M.
Hey Anon (ANON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Hey Anon za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00498
-0.16%
30 dana
$ +0.78
+36.38%
60 dana
$ -0.687
-19.03%
90 dana
$ -2.014
-40.79%
Hey Anon promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ANON od $ -0.00498 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Hey Anon 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.78 (+36.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Hey Anon 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANON od $ -0.687 (-19.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Hey Anon 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.014 (-40.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.
Hey Anon dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hey Anon ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ANON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Hey Anon na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hey Anon učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
