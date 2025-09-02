Više o ANON

ANON Informacije o cijeni

ANON Bijela knjiga

ANON Službena web stranica

ANON Tokenomija

ANON Prognoza cijena

ANON Povijest

Vodič za kupnju ANON

Konverter ANON u fiducijarnu valutu

ANON Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hey Anon Logotip

Hey Anon Cijena(ANON)

1 ANON u USD cijena uživo:

$2.924
$2.924$2.924
-0.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hey Anon (ANON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:59:26 (UTC+8)

Hey Anon (ANON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.872
$ 2.872$ 2.872
24-satna najniža cijena
$ 3.22
$ 3.22$ 3.22
24-satna najviša cijena

$ 2.872
$ 2.872$ 2.872

$ 3.22
$ 3.22$ 3.22

$ 24.74602845086711
$ 24.74602845086711$ 24.74602845086711

$ 1.1291481850667386
$ 1.1291481850667386$ 1.1291481850667386

+0.06%

-0.16%

+24.47%

+24.47%

Hey Anon (ANON) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.924. Tijekom protekla 24 sata, ANONtrgovalo je između najniže cijene $ 2.872 i najviše cijene $ 3.22, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANON je $ 24.74602845086711, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.1291481850667386.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANON se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +24.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hey Anon (ANON)

No.630

$ 39.26M
$ 39.26M$ 39.26M

$ 79.50K
$ 79.50K$ 79.50K

$ 61.40M
$ 61.40M$ 61.40M

13.43M
13.43M 13.43M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

63.93%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hey Anon je $ 39.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.50K. Količina u optjecaju ANON je 13.43M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.40M.

Hey Anon (ANON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hey Anon za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00498-0.16%
30 dana$ +0.78+36.38%
60 dana$ -0.687-19.03%
90 dana$ -2.014-40.79%
Hey Anon promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ANON od $ -0.00498 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hey Anon 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.78 (+36.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hey Anon 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANON od $ -0.687 (-19.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hey Anon 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.014 (-40.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hey Anon (ANON)?

Pogledajte Hey Anon stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hey Anon ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ANON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hey Anon na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hey Anon učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hey Anon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hey Anon (ANON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hey Anon (ANON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hey Anon.

Provjerite Hey Anon predviđanje cijene sada!

Hey Anon (ANON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hey Anon (ANON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hey Anon (ANON)

Tražiš kako kupiti Hey Anon? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hey Anon na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ANON u lokalnim valutama

1 Hey Anon(ANON) u VND
76,945.06
1 Hey Anon(ANON) u AUD
A$4.44448
1 Hey Anon(ANON) u GBP
2.13452
1 Hey Anon(ANON) u EUR
2.4854
1 Hey Anon(ANON) u USD
$2.924
1 Hey Anon(ANON) u MYR
RM12.33928
1 Hey Anon(ANON) u TRY
120.26412
1 Hey Anon(ANON) u JPY
¥429.828
1 Hey Anon(ANON) u ARS
ARS$4,027.54684
1 Hey Anon(ANON) u RUB
235.55744
1 Hey Anon(ANON) u INR
257.28276
1 Hey Anon(ANON) u IDR
Rp47,934.41856
1 Hey Anon(ANON) u KRW
4,072.401
1 Hey Anon(ANON) u PHP
166.90192
1 Hey Anon(ANON) u EGP
￡E.141.90172
1 Hey Anon(ANON) u BRL
R$15.87732
1 Hey Anon(ANON) u CAD
C$4.00588
1 Hey Anon(ANON) u BDT
355.35372
1 Hey Anon(ANON) u NGN
4,477.78436
1 Hey Anon(ANON) u COP
$11,742.95944
1 Hey Anon(ANON) u ZAR
R.51.49164
1 Hey Anon(ANON) u UAH
120.96588
1 Hey Anon(ANON) u VES
Bs426.904
1 Hey Anon(ANON) u CLP
$2,827.508
1 Hey Anon(ANON) u PKR
Rs828.54464
1 Hey Anon(ANON) u KZT
1,573.72604
1 Hey Anon(ANON) u THB
฿94.47444
1 Hey Anon(ANON) u TWD
NT$89.53288
1 Hey Anon(ANON) u AED
د.إ10.73108
1 Hey Anon(ANON) u CHF
Fr2.3392
1 Hey Anon(ANON) u HKD
HK$22.77796
1 Hey Anon(ANON) u AMD
֏1,116.44168
1 Hey Anon(ANON) u MAD
.د.م26.25752
1 Hey Anon(ANON) u MXN
$54.50336
1 Hey Anon(ANON) u SAR
ريال10.965
1 Hey Anon(ANON) u PLN
10.61412
1 Hey Anon(ANON) u RON
лв12.66092
1 Hey Anon(ANON) u SEK
kr27.45636
1 Hey Anon(ANON) u BGN
лв4.85384
1 Hey Anon(ANON) u HUF
Ft986.82076
1 Hey Anon(ANON) u CZK
60.9654
1 Hey Anon(ANON) u KWD
د.ك0.89182
1 Hey Anon(ANON) u ILS
9.7954
1 Hey Anon(ANON) u AOA
Kz2,665.43068
1 Hey Anon(ANON) u BHD
.د.ب1.099424
1 Hey Anon(ANON) u BMD
$2.924
1 Hey Anon(ANON) u DKK
kr18.62588
1 Hey Anon(ANON) u HNL
L76.49184
1 Hey Anon(ANON) u MUR
133.9192
1 Hey Anon(ANON) u NAD
$51.34544
1 Hey Anon(ANON) u NOK
kr29.21076
1 Hey Anon(ANON) u NZD
$4.94156
1 Hey Anon(ANON) u PAB
B/.2.924
1 Hey Anon(ANON) u PGK
K12.36852
1 Hey Anon(ANON) u QAR
ر.ق10.64336
1 Hey Anon(ANON) u RSD
дин.292.48772

Hey Anon Resurs

Za dublje razumijevanje Hey Anon, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hey Anon web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hey Anon

Koliko Hey Anon (ANON) vrijedi danas?
Cijena ANON uživo u USD je 2.924 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANON u USD?
Trenutačna cijena ANON u USD je $ 2.924. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hey Anon?
Tržišna kapitalizacija za ANON je $ 39.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANON?
Količina u optjecaju za ANON je 13.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANON?
ANON je postigao ATH cijenu od 24.74602845086711 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANON?
ANON je vidio ATL cijenu od 1.1291481850667386 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANON?
24-satni obujam trgovanja za ANON je $ 79.50K USD.
Hoće li ANON još narasti ove godine?
ANON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:59:26 (UTC+8)

Hey Anon (ANON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ANON u USD kalkulator

Iznos

ANON
ANON
USD
USD

1 ANON = 2.924 USD

Trgujte ANON

ANONUSDT
$2.924
$2.924$2.924
-0.20%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine