ANITA AI Logotip

ANITA AI Cijena(ANITA)

1 ANITA u USD cijena uživo:

$0.001725
-1.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ANITA AI (ANITA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:16:40 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001721
24-satna najniža cijena
$ 0.0018
24-satna najviša cijena

$ 0.001721
$ 0.0018
$ 0.011937747737006186
$ 0.000422257587688162
-0.12%

-1.54%

-17.33%

-17.33%

ANITA AI (ANITA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001723. Tijekom protekla 24 sata, ANITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001721 i najviše cijene $ 0.0018, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANITA je $ 0.011937747737006186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000422257587688162.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANITA se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -17.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANITA AI (ANITA)

No.8896

$ 0.00
$ 55.90K
$ 1.72M
0.00
999,995,066
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANITA AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.90K. Količina u optjecaju ANITA je 0.00, s ukupnom količinom od 999995066. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.

ANITA AI (ANITA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ANITA AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002698-1.54%
30 dana$ +0.000004+0.23%
60 dana$ -0.000565-24.70%
90 dana$ -0.001335-43.66%
ANITA AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ANITA od $ -0.00002698 (-1.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ANITA AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000004 (+0.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ANITA AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANITA od $ -0.000565 (-24.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ANITA AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001335 (-43.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ANITA AI (ANITA)?

Pogledajte ANITA AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ANITA AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ANITA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ANITA AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ANITA AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ANITA AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ANITA AI (ANITA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANITA AI (ANITA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANITA AI.

Provjerite ANITA AI predviđanje cijene sada!

ANITA AI (ANITA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ANITA AI (ANITA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANITA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ANITA AI (ANITA)

Tražiš kako kupiti ANITA AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ANITA AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ANITA u lokalnim valutama

1 ANITA AI(ANITA) u VND
45.340745
1 ANITA AI(ANITA) u AUD
A$0.00261896
1 ANITA AI(ANITA) u GBP
0.00125779
1 ANITA AI(ANITA) u EUR
0.00146455
1 ANITA AI(ANITA) u USD
$0.001723
1 ANITA AI(ANITA) u MYR
RM0.00727106
1 ANITA AI(ANITA) u TRY
0.07090145
1 ANITA AI(ANITA) u JPY
¥0.253281
1 ANITA AI(ANITA) u ARS
ARS$2.37327743
1 ANITA AI(ANITA) u RUB
0.13882211
1 ANITA AI(ANITA) u INR
0.151624
1 ANITA AI(ANITA) u IDR
Rp28.24589712
1 ANITA AI(ANITA) u KRW
2.4030681
1 ANITA AI(ANITA) u PHP
0.09841776
1 ANITA AI(ANITA) u EGP
￡E.0.08361719
1 ANITA AI(ANITA) u BRL
R$0.00937312
1 ANITA AI(ANITA) u CAD
C$0.00236051
1 ANITA AI(ANITA) u BDT
0.20939619
1 ANITA AI(ANITA) u NGN
2.63858497
1 ANITA AI(ANITA) u COP
$6.91967138
1 ANITA AI(ANITA) u ZAR
R.0.03034203
1 ANITA AI(ANITA) u UAH
0.07128051
1 ANITA AI(ANITA) u VES
Bs0.251558
1 ANITA AI(ANITA) u CLP
$1.67131
1 ANITA AI(ANITA) u PKR
Rs0.48822928
1 ANITA AI(ANITA) u KZT
0.92733583
1 ANITA AI(ANITA) u THB
฿0.05563567
1 ANITA AI(ANITA) u TWD
NT$0.05277549
1 ANITA AI(ANITA) u AED
د.إ0.00632341
1 ANITA AI(ANITA) u CHF
Fr0.0013784
1 ANITA AI(ANITA) u HKD
HK$0.01342217
1 ANITA AI(ANITA) u AMD
֏0.65863398
1 ANITA AI(ANITA) u MAD
.د.م0.01547254
1 ANITA AI(ANITA) u MXN
$0.03213395
1 ANITA AI(ANITA) u SAR
ريال0.00646125
1 ANITA AI(ANITA) u PLN
0.00625449
1 ANITA AI(ANITA) u RON
лв0.00746059
1 ANITA AI(ANITA) u SEK
kr0.01617897
1 ANITA AI(ANITA) u BGN
лв0.00287741
1 ANITA AI(ANITA) u HUF
Ft0.58149527
1 ANITA AI(ANITA) u CZK
0.03592455
1 ANITA AI(ANITA) u KWD
د.ك0.000525515
1 ANITA AI(ANITA) u ILS
0.00577205
1 ANITA AI(ANITA) u AOA
Kz1.57063511
1 ANITA AI(ANITA) u BHD
.د.ب0.000647848
1 ANITA AI(ANITA) u BMD
$0.001723
1 ANITA AI(ANITA) u DKK
kr0.01097551
1 ANITA AI(ANITA) u HNL
L0.04507368
1 ANITA AI(ANITA) u MUR
0.0789134
1 ANITA AI(ANITA) u NAD
$0.03025588
1 ANITA AI(ANITA) u NOK
kr0.01721277
1 ANITA AI(ANITA) u NZD
$0.00291187
1 ANITA AI(ANITA) u PAB
B/.0.001723
1 ANITA AI(ANITA) u PGK
K0.00728829
1 ANITA AI(ANITA) u QAR
ر.ق0.00627172
1 ANITA AI(ANITA) u RSD
дин.0.17236892

ANITA AI Resurs

Za dublje razumijevanje ANITA AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena ANITA AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ANITA AI

Koliko ANITA AI (ANITA) vrijedi danas?
Cijena ANITA uživo u USD je 0.001723 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANITA u USD?
Trenutačna cijena ANITA u USD je $ 0.001723. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ANITA AI?
Tržišna kapitalizacija za ANITA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANITA?
Količina u optjecaju za ANITA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANITA?
ANITA je postigao ATH cijenu od 0.011937747737006186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANITA?
ANITA je vidio ATL cijenu od 0.000422257587688162 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANITA?
24-satni obujam trgovanja za ANITA je $ 55.90K USD.
Hoće li ANITA još narasti ove godine?
ANITA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANITA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ANITA AI (ANITA) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

