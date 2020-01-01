Andy (ANDYETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Andy (ANDYETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Andy (ANDYETH) Informacije Andy is a meme coin on Ethereum. Službena web stranica: https://www.boysclubandy.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Kupi ANDYETH odmah!

Andy (ANDYETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Andy (ANDYETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.99M $ 53.99M $ 53.99M Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.99M $ 53.99M $ 53.99M Povijesni maksimum: $ 0.0004053 $ 0.0004053 $ 0.0004053 Povijesni minimum: $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 Trenutna cijena: $ 0.00005399 $ 0.00005399 $ 0.00005399 Saznajte više o cijeni Andy (ANDYETH)

Andy (ANDYETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Andy (ANDYETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANDYETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANDYETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANDYETH tokena, istražite ANDYETH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ANDYETH Jeste li zainteresirani za dodavanje Andy (ANDYETH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ANDYETH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ANDYETH na MEXC-u odmah!

Andy (ANDYETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ANDYETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ANDYETH povijest cijena odmah!

ANDYETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANDYETH? Naša ANDYETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANDYETH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!