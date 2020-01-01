Andy (ANDY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Andy (ANDY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Andy (ANDY) Informacije ANDY is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://andytokonsolana.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/667w6y7eH5tQucYQXfJ2KmiuGBE8HfYnqqbjLNSw7yww Kupi ANDY odmah!

Andy (ANDY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Andy (ANDY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 193.98K $ 193.98K $ 193.98K Ukupna količina: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M Količina u optjecaju: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 193.98K $ 193.98K $ 193.98K Povijesni maksimum: $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 Povijesni minimum: $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 Trenutna cijena: $ 0.000205 $ 0.000205 $ 0.000205 Saznajte više o cijeni Andy (ANDY)

Andy (ANDY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Andy (ANDY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANDY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANDY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANDY tokena, istražite ANDY cijenu tokena uživo!

