Andromeda (ANDR) Informacije Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts. Službena web stranica: https://www.andromedaprotocol.io Istraživač blokova: https://explorer.stavr.tech/Andromeda-Mainnet Kupi ANDR odmah!

Andromeda (ANDR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Andromeda (ANDR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Povijesni maksimum: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 Povijesni minimum: $ 0.001867720726626631 $ 0.001867720726626631 $ 0.001867720726626631 Trenutna cijena: $ 0.001716 $ 0.001716 $ 0.001716 Saznajte više o cijeni Andromeda (ANDR)

Andromeda (ANDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Andromeda (ANDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANDR tokena, istražite ANDR cijenu tokena uživo!

Andromeda (ANDR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ANDR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ANDR povijest cijena odmah!

ANDR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANDR? Naša ANDR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANDR predviđanje cijene tokena odmah!

