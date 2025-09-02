Što je Andromeda (ANDR)

Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts.

Andromeda Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Andromeda (ANDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Andromeda (ANDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Andromeda.

Andromeda (ANDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Andromeda (ANDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Andromeda (ANDR)

ANDR u lokalnim valutama

Andromeda Resurs

Za dublje razumijevanje Andromeda, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Andromeda Koliko Andromeda (ANDR) vrijedi danas? Cijena ANDR uživo u USD je 0.002056 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ANDR u USD? $ 0.002056 . Provjerite Trenutačna cijena ANDR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Andromeda? Tržišna kapitalizacija za ANDR je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ANDR? Količina u optjecaju za ANDR je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANDR? ANDR je postigao ATH cijenu od 1.0440169804325792 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANDR? ANDR je vidio ATL cijenu od 0.002050478136598504 USD . Koliki je obujam trgovanja za ANDR? 24-satni obujam trgovanja za ANDR je $ 55.87K USD . Hoće li ANDR još narasti ove godine? ANDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Andromeda (ANDR) Važna ažuriranja industrije

