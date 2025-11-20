Amazon.com xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Amazon.com xStock (AMZNX) danas je $ 227.7, s promjenom od 2.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMZNX u USD je $ 227.7 po AMZNX.

Amazon.com xStock trenutačno je na #1789 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.83M, s količinom u optjecaju od 8.03K AMZNX. Tijekom posljednja 24 sata, AMZNX trgovao je između $ 218.67 (niska) i $ 228.36 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3,341.2964079602716, dok je rekordna najniža cijena bila $ 188.44399514803126.

U kratkoročnim performansama, AMZNX se kretao +0.04% u posljednjem satu i -6.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.52K.

Informacije o tržištu Amazon.com xStock (AMZNX)

Poredak No.1789 Tržišna kapitalizacija $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Obujam (24 sata) $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Količina u optjecaju 8.03K 8.03K 8.03K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 15,499.33189167 15,499.33189167 15,499.33189167 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amazon.com xStock je $ 1.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.52K. Količina u optjecaju AMZNX je 8.03K, s ukupnom količinom od 15499.33189167. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.53M.