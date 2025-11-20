Amazon Cijena danas

Trenutačna cijena Amazon (AMZNON) danas je $ 227.38, s promjenom od 2.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMZNON u USD je $ 227.38 po AMZNON.

Amazon trenutačno je na #1799 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.79M, s količinom u optjecaju od 7.86K AMZNON. Tijekom posljednja 24 sata, AMZNON trgovao je između $ 218.89 (niska) i $ 228.21 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 257.39012683520014, dok je rekordna najniža cijena bila $ 211.30485215454203.

U kratkoročnim performansama, AMZNON se kretao -0.28% u posljednjem satu i -7.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.37K.

Informacije o tržištu Amazon (AMZNON)

Poredak No.1799 Tržišna kapitalizacija $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Obujam (24 sata) $ 58.37K$ 58.37K $ 58.37K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Količina u optjecaju 7.86K 7.86K 7.86K Ukupna količina 12,557.81720184 12,557.81720184 12,557.81720184 Javni blockchain ETH

