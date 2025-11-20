Amped Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Amped Finance (AMPED) danas je $ 0.00491, s promjenom od 1.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMPED u USD je $ 0.00491 po AMPED.

Amped Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AMPED. Tijekom posljednja 24 sata, AMPED trgovao je između $ 0.00466 (niska) i $ 0.00508 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AMPED se kretao -0.21% u posljednjem satu i -15.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 10.75K.

Informacije o tržištu Amped Finance (AMPED)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 491.00K$ 491.00K $ 491.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain SONIC

