Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application. Službena web stranica: https://amp.xyz Bijela knjiga: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV

Amp (AMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Amp (AMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 275.52M $ 275.52M $ 275.52M Ukupna količina: $ 99.72B $ 99.72B $ 99.72B Količina u optjecaju: $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 326.90M $ 326.90M $ 326.90M Povijesni maksimum: $ 0.023756 $ 0.023756 $ 0.023756 Povijesni minimum: $ 0.00079463 $ 0.00079463 $ 0.00079463 Trenutna cijena: $ 0.003269 $ 0.003269 $ 0.003269 Saznajte više o cijeni Amp (AMP)

Amp (AMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Amp (AMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AMP tokena, istražite AMP cijenu tokena uživo!

Amp (AMP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AMP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AMP povijest cijena odmah!

AMP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AMP? Naša AMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AMP predviđanje cijene tokena odmah!

