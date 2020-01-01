Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Alvara Protocol (ALVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Alvara Protocol (ALVA) Informacije

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Službena web stranica:
https://alvara.xyz/
Bijela knjiga:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alvara Protocol (ALVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.71M
$ 10.71M$ 10.71M
Ukupna količina:
$ 198.92M
$ 198.92M$ 198.92M
Količina u optjecaju:
$ 74.34M
$ 74.34M$ 74.34M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 28.81M
$ 28.81M$ 28.81M
Povijesni maksimum:
$ 2.85
$ 2.85$ 2.85
Povijesni minimum:
$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529
Trenutna cijena:
$ 0.14403
$ 0.14403$ 0.14403

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Alvara Protocol (ALVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ALVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ALVA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ALVA tokena, istražite ALVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ALVA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Alvara Protocol (ALVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ALVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Alvara Protocol (ALVA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ALVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ALVA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ALVA? Naša ALVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.