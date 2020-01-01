Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Alvara Protocol (ALVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Alvara Protocol (ALVA) Informacije Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Službena web stranica: https://alvara.xyz/ Bijela knjiga: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Kupi ALVA odmah!

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alvara Protocol (ALVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.71M $ 10.71M $ 10.71M Ukupna količina: $ 198.92M $ 198.92M $ 198.92M Količina u optjecaju: $ 74.34M $ 74.34M $ 74.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.81M $ 28.81M $ 28.81M Povijesni maksimum: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 Povijesni minimum: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 Trenutna cijena: $ 0.14403 $ 0.14403 $ 0.14403 Saznajte više o cijeni Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Alvara Protocol (ALVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALVA tokena, istražite ALVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ALVA Jeste li zainteresirani za dodavanje Alvara Protocol (ALVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ALVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ALVA na MEXC-u odmah!

Alvara Protocol (ALVA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALVA povijest cijena odmah!

ALVA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALVA? Naša ALVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALVA predviđanje cijene tokena odmah!

