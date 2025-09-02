Više o ALVA

Alvara Protocol Logotip

Alvara Protocol Cijena(ALVA)

1 ALVA u USD cijena uživo:

$0.15319
$0.15319$0.15319
-5.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alvara Protocol (ALVA)
Alvara Protocol (ALVA) Informacije o cijeni (USD)

-23.67%

-23.67%

Alvara Protocol (ALVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.15319. Tijekom protekla 24 sata, ALVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.15199 i najviše cijene $ 0.18414, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALVA je $ 4.777902393038671, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04738546373708529.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALVA se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -5.87% u posljednjih 24 sata i -23.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alvara Protocol (ALVA)

No.1069

$ 11.35M
$ 11.35M$ 11.35M

$ 200.36K
$ 200.36K$ 200.36K

$ 30.64M
$ 30.64M$ 30.64M

74.08M
74.08M 74.08M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

198,923,979.27782533
198,923,979.27782533 198,923,979.27782533

37.03%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alvara Protocol je $ 11.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 200.36K. Količina u optjecaju ALVA je 74.08M, s ukupnom količinom od 198923979.27782533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.64M.

Alvara Protocol (ALVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Alvara Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.009553-5.87%
30 dana$ -0.01905-11.07%
60 dana$ -0.04598-23.09%
90 dana$ +0.04431+40.69%
Alvara Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALVA od $ -0.009553 (-5.87%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Alvara Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01905 (-11.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Alvara Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALVA od $ -0.04598 (-23.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Alvara Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.04431 (+40.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Alvara Protocol (ALVA)?

Pogledajte Alvara Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Alvara Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Alvara Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Alvara Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Alvara Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alvara Protocol (ALVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alvara Protocol (ALVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alvara Protocol.

Provjerite Alvara Protocol predviđanje cijene sada!

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alvara Protocol (ALVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Alvara Protocol (ALVA)

Tražiš kako kupiti Alvara Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Alvara Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Alvara Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Alvara Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Alvara Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alvara Protocol

Koliko Alvara Protocol (ALVA) vrijedi danas?
Cijena ALVA uživo u USD je 0.15319 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALVA u USD?
Trenutačna cijena ALVA u USD je $ 0.15319. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alvara Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ALVA je $ 11.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALVA?
Količina u optjecaju za ALVA je 74.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALVA?
ALVA je postigao ATH cijenu od 4.777902393038671 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALVA?
ALVA je vidio ATL cijenu od 0.04738546373708529 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALVA?
24-satni obujam trgovanja za ALVA je $ 200.36K USD.
Hoće li ALVA još narasti ove godine?
ALVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Alvara Protocol (ALVA) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

