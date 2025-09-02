Alvara Protocol (ALVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.15319. Tijekom protekla 24 sata, ALVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.15199 i najviše cijene $ 0.18414, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALVA je $ 4.777902393038671, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04738546373708529.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALVA se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -5.87% u posljednjih 24 sata i -23.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Alvara Protocol (ALVA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Alvara Protocol je $ 11.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 200.36K. Količina u optjecaju ALVA je 74.08M, s ukupnom količinom od 198923979.27782533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.64M.
Alvara Protocol (ALVA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Alvara Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.009553
-5.87%
30 dana
$ -0.01905
-11.07%
60 dana
$ -0.04598
-23.09%
90 dana
$ +0.04431
+40.69%
Alvara Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ALVA od $ -0.009553 (-5.87%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Alvara Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01905 (-11.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Alvara Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALVA od $ -0.04598 (-23.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Alvara Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.04431 (+40.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).
Alvara Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Alvara Protocol (ALVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alvara Protocol (ALVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alvara Protocol.
Razumijevanje tokenomike Alvara Protocol (ALVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.