Altura (ALU) Informacije Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Službena web stranica: https://www.altura.com/ Bijela knjiga: http://altura.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Kupi ALU odmah!

Altura (ALU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Altura (ALU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 59.07M $ 59.07M $ 59.07M Ukupna količina: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Količina u optjecaju: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.07M $ 59.07M $ 59.07M Povijesni maksimum: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Povijesni minimum: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Trenutna cijena: $ 0.05967 $ 0.05967 $ 0.05967 Saznajte više o cijeni Altura (ALU)

Altura (ALU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Altura (ALU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALU tokena, istražite ALU cijenu tokena uživo!

Altura (ALU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALU povijest cijena odmah!

ALU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALU? Naša ALU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALU predviđanje cijene tokena odmah!

