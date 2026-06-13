AltLayer Cijena danas

Trenutačna cijena AltLayer (ALT) danas je $ 0.00630917, s promjenom od 1.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALT u USD je $ 0.00630917 po ALT.

AltLayer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,408,150, s količinom u optjecaju od 6.40B ALT. Tijekom posljednja 24 sata, ALT trgovao je između $ 0.00618739 (niska) i $ 0.00648865 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.676743, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00540577.

U kratkoročnim performansama, ALT se kretao -0.47% u posljednjem satu i +10.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.58M.

Informacije o tržištu AltLayer (ALT)

Tržišna kapitalizacija $ 40.41M$ 40.41M $ 40.41M Obujam (24 sata) $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.10M$ 63.10M $ 63.10M Količina u optjecaju 6.40B 6.40B 6.40B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AltLayer je $ 40.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.58M. Količina u optjecaju ALT je 6.40B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.10M.