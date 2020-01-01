Stella (ALPHA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stella (ALPHA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stella (ALPHA) Informacije Službena web stranica: https://stellaxyz.io/ Bijela knjiga: https://docs.stellaxyz.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975

Stella (ALPHA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stella (ALPHA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 935.00M $ 935.00M $ 935.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.15M $ 14.15M $ 14.15M Povijesni maksimum: $ 0.30303 $ 0.30303 $ 0.30303 Povijesni minimum: $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 Trenutna cijena: $ 0.01415 $ 0.01415 $ 0.01415 Saznajte više o cijeni Stella (ALPHA)

Stella (ALPHA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stella (ALPHA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALPHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALPHA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALPHA tokena, istražite ALPHA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ALPHA Jeste li zainteresirani za dodavanje Stella (ALPHA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ALPHA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ALPHA na MEXC-u odmah!

Stella (ALPHA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALPHA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALPHA povijest cijena odmah!

ALPHA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALPHA? Naša ALPHA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALPHA predviđanje cijene tokena odmah!

