alon (ALON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u alon (ALON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

alon (ALON) Informacije Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader. Istraživač blokova: https://solscan.io/token/8XtRWb4uAAJFMP4QQhoYYCWR6XXb7ybcCdiqPwz9s5WS Kupi ALON odmah!

alon (ALON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za alon (ALON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Ukupna količina: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M Količina u optjecaju: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Povijesni maksimum: $ 0.09783 $ 0.09783 $ 0.09783 Povijesni minimum: $ 0.000027284507649472 $ 0.000027284507649472 $ 0.000027284507649472 Trenutna cijena: $ 0.005378 $ 0.005378 $ 0.005378 Saznajte više o cijeni alon (ALON)

alon (ALON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike alon (ALON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALON tokena, istražite ALON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ALON Jeste li zainteresirani za dodavanje alon (ALON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ALON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ALON na MEXC-u odmah!

alon (ALON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALON povijest cijena odmah!

ALON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALON? Naša ALON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALON predviđanje cijene tokena odmah!

