All in (ALLIN) Informacije All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology. Službena web stranica: https://allin.so/ Bijela knjiga: https://allin.so/litepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances Kupi ALLIN odmah!

All in (ALLIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za All in (ALLIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 146.77K $ 146.77K $ 146.77K Ukupna količina: $ 960.72K $ 960.72K $ 960.72K Količina u optjecaju: $ 959.92K $ 959.92K $ 959.92K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 152.90K $ 152.90K $ 152.90K Povijesni maksimum: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Povijesni minimum: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 Trenutna cijena: $ 0.1529 $ 0.1529 $ 0.1529 Saznajte više o cijeni All in (ALLIN)

All in (ALLIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike All in (ALLIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALLIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALLIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALLIN tokena, istražite ALLIN cijenu tokena uživo!

All in (ALLIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALLIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALLIN povijest cijena odmah!

ALLIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALLIN? Naša ALLIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALLIN predviđanje cijene tokena odmah!

