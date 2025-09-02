Više o ALLIN

All in Cijena(ALLIN)

$0.1685
+0.05%1D
Grafikon aktualnih cijena All in (ALLIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:33:25 (UTC+8)

All in (ALLIN) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.1682
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-13.60%

All in (ALLIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1684. Tijekom protekla 24 sata, ALLINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1682 i najviše cijene $ 0.1718, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALLIN je $ 4.902338953333745, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003973322646943962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALLIN se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -13.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu All in (ALLIN)

96.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija All in je $ 161.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.61K. Količina u optjecaju ALLIN je 960.15K, s ukupnom količinom od 960724.373261. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.40K.

All in (ALLIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena All in za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000084+0.05%
30 dana$ +0.0027+1.62%
60 dana$ -0.0034-1.98%
90 dana$ -0.0504-23.04%
All in promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALLIN od $ +0.000084 (+0.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

All in 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0027 (+1.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

All in 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALLIN od $ -0.0034 (-1.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

All in 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0504 (-23.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena All in (ALLIN)?

Pogledajte All in stranicu Povijest cijena sada.

Što je All in (ALLIN)

All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.

All in dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje All in ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALLIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o All in na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje All in učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

All in Predviđanje cijene (USD)

Koliko će All in (ALLIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših All in (ALLIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za All in.

Provjerite All in predviđanje cijene sada!

All in (ALLIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike All in (ALLIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALLIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti All in (ALLIN)

Tražiš kako kupiti All in? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti All in na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje All in, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena All in web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o All in

Koliko All in (ALLIN) vrijedi danas?
Cijena ALLIN uživo u USD je 0.1684 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALLIN u USD?
Trenutačna cijena ALLIN u USD je $ 0.1684. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija All in?
Tržišna kapitalizacija za ALLIN je $ 161.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALLIN?
Količina u optjecaju za ALLIN je 960.15K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALLIN?
ALLIN je postigao ATH cijenu od 4.902338953333745 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALLIN?
ALLIN je vidio ATL cijenu od 0.003973322646943962 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALLIN?
24-satni obujam trgovanja za ALLIN je $ 52.61K USD.
Hoće li ALLIN još narasti ove godine?
ALLIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALLIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
All in (ALLIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

