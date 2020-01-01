My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u My Neighbor Alice (ALICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
My Neighbor Alice (ALICE) Informacije

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Službena web stranica:
https://www.myneighboralice.com/
Bijela knjiga:
https://whitepaper.myneighboralice.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za My Neighbor Alice (ALICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 35.14M
$ 35.14M
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 35.14M
$ 35.14M
Povijesni maksimum:
$ 28.641
$ 28.641
Povijesni minimum:
$ 0.3139154720406003
$ 0.3139154720406003
Trenutna cijena:
$ 0.3514
$ 0.3514

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike My Neighbor Alice (ALICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ALICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ALICE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ALICE tokena, istražite ALICE cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.