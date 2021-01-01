Akita (AKITA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Akita (AKITA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Akita (AKITA) Informacije AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Službena web stranica: https://akita.network/ Bijela knjiga: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Kupi AKITA odmah!

Akita (AKITA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Akita (AKITA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Ukupna količina: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Količina u optjecaju: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Povijesni maksimum: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000005983 $ 0.00000005983 $ 0.00000005983 Saznajte više o cijeni Akita (AKITA)

Akita (AKITA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Akita (AKITA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AKITA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AKITA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AKITA tokena, istražite AKITA cijenu tokena uživo!

